Non c'è estate senza "Calciomercato - L'Originale". Riparte la girandola degli affari del mercato-calciatori e puntualmente torna il programma diventato un must dell'estate di Sky Sport, con quasi 50 notti in compagnia dell'inseparabile trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

Dal 3 giugno al 19 luglio, e poi dal 19 agosto al 2 settembre, tutte le trattative passano in diretta dal nuovo studio ipertecnologico che rende omaggio all’estate. Appuntamento dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Mondiali, al numero 202 del telecomando Sky (replica a mezzanotte su Sky Sport Uno).

In studio, come al mare. La scenografia è ambientata su una spiaggia, con l'uomo delle notizie Gianluca Di Marzio che racconta le operazioni di giornata a bordo di un pattino, mentre presso il carretto dei gelati di Fayna potrete ordinare gustose novità. In studio anche una cabina, tipica dei lidi estivi, dove gli ospiti rispondono alle domande introspettive di Alessandro Bonan.

Ogni sera, collegamenti live per le ultime sui Mondiali U20 in corso e sul Mondiale di calcio femminile (al via dal 9 giugno in Francia), di cui Sky trasmetterà in diretta tutti gli incontri.

In studio si alterneranno opinionisti, scrittori e musicisti, oltre ai volti di Sky Sport e alla squadra mercato al completo, con Massimo Ugolini in diretta dalle più note località balneari del mondo. Anche per questa edizione "L'Originale" - programma scritto da Davide Bucco, Alessandro Bonan e Roberto Popi Montoli - avrà una nuova sigla: "L'ultima estate", scritta e cantata da Alessandro Bonan, coprirà ogni sera le immagini girate e autoprodotte dalla squadra di Sky Sport, un omaggio al film "Marrakech Express" di Gabriele Salvatores.