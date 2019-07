Appuntamento straordinario fissato dalla Pro Vercelli per la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore: Alberto Gilardino. L'ex attaccante di Parma, Milan e Fiorentina (e non solo), Campione del Mondo con la Nazionale guidata da Marcello Lippi nel 2006, è il protagonista di una serata che si terrà nella sala stampa dello Stadio "Silvio Piola". Dalle 23 la presentazione-evento dell'allenatore della Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta durante "Calciomercato – L'Originale" su Sky Sport. Il programma condotto da Alessandro Bonan, che in quest'estate è accompagnato dalle note di un'arpa presente in studio, per una sera potrà contare anche su un violino d'eccellenza. Insieme a Gila saranno disponibili il Presidente Massimo Secondo e il Direttore Sportivo Massimo Varini.