"Piacere Reginaldo Ferreira da Silva". Un nome che sicuramente non ha bisogno di particolari presentazioni e che adesso anche a Reggio Calabria inizieranno a conoscere bene. Perché l’attaccante brasiliano, ex tra le altre di Fiorentina e Parma, ha firmato fino al 30 giugno 2020 con la Reggina. “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Reginaldo Ferreira da Silva con un contratto su base annuale. Classe 1983, Reginaldo è un attaccante brasiliano con passaporto italiano. Il suo percorso nel settore giovanile inizia in Brasile nel Campo Grande. Arriva poi la chiamata del Treviso che lo lancia nel calcio professionistico. Dal 2001 al 2006 colleziona 111 presenze, segnando 21 gol. Il passaggio alla Fiorentina si concretizza l’estate successiva. Sei gol e tre assist, poi le avventure con Parma e Siena”, si legge nella nota ufficiale diramata dal club amaranto. “Il 2012 è l’anno del trasferimento in Giappone, allo United Chiba. Torna al Siena, prima di finire al Vasco da Gama, in Brasile. Svincolato, nel 2016 si lega alla Paganese raggiungendo la doppia cifra in trentuno presenze. Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Trapani, Pro Vercelli e Monza. Oggi si può definire a tutti gli effetti un giocatore amaranto”, conclude la nota pubblicata dalla Reggina.

Le prime parole di Reginaldo dopo l'ufficialità

"Finalmente sono un giocatore della Reggina. Ho avuto la fortuna di giocare al Granillo diverse volte, anche in Serie A quando giocavo con la Fiorentina. Ricordo la tifoseria “calda”. E’ stato uno dei motivi che mi ha portato a firmare per la Reggina", le parole del brasiliano al sito ufficiale del club. Per Reginaldo, dunque, una nuova avventura in Serie C (girone C) dopo l’ultima stagione vissuta al Monza dove ha realizzato 5 gol tra campionato e playoff.