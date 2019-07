Il Boca Juniors aspetta Daniele De Rossi che nelle prossime ore raggiungerà l'Argentina per la sua nuova avventura con gli Xeneizes. Il 35enne centrocampista, che al momento si trova ancora nella Capitale per sistemare gli ultimi dettagli prima della partenza, ha già ricevuto un primo benvenuto da parte dei tifosi del Boca con uno striscione. Parole scritte in italiano (anche se non perfetto) per abbracciare l'ex numero 16 della Roma: "Benvenuto nella Repubblica Popolare della Boca. Metà +1 ti aspettava. Questo è il Boca".



"Abbiamo saputo che De Rossi voleva chiudere la carriera nel Boca Juniors - ha detto ieri il presidente Daniel Angelici - parliamo di un profilo di livello mondiale e mi sembra che nella storia del nostro club non ci sia mai stato un giocatore italiano desideroso di indossare la nostra maglia. Peraltro, De Rossi è un campione del mondo. La trattativa con lui è stata portata avanti da Nicolas Burdisso, che è amico di Daniele".