Tutta una questione di fisico. E per dimostrarlo c'è anche chi è pronto a provocazioni che fanno immediatamente il giro del mondo. Così, se l'approdo di Daniele De Rossi al Boca Juniors ha generato un grande entusiasmo generale nel mondo del calcio argentino, c'è chi si è schierato contro il suo ingaggio, criticando nello specifico la condizione fisica dell'ex giocatore della Roma.

E per cercare di confermare con i fatti le sue parole, il giornalista sportivo Horacio Pagani ha deciso di spogliarsi nel corso di una diretta televisiva, affermando di avere lo stesso fisico di De Rossi. A fornirgli l'assist una foto che ritraeva il giocatore a torso nudo, mostrata nel corso del programma, e allora Pagani ha pensato bene di accettare il confronto. Via la camicia, via la maglietta intima - tra le risate dei colleghi e qualche timido tentativo di farlo desistere - e il determinato giornalista si è ritrovato a torso nudo "accanto" a De Rossi, per un confronto che a dir la verità lo smentisce in maniera abbastanza evidente. Ma che comunque ha fatto subito il giro del mondo.