Icardi alla Roma e Dzeko all'Inter non è più una trattativa impossibile. Il mercato degli attaccanti sta entrando nel vivo. Con la Juventus che ha in mano Lukaku del Manchester United, si chiudono le strade che portano a Torino per Icardi. L'attaccante argentino, continua dunque a essere l’obiettivo di tante squadre. Tra queste c’è il Napoli che non mollerà il sogno di prenderlo. Ma nelle ultime ore ci sono stati contatti tra la Roma e l’Inter per l’apertura della trattativa. L’ostacolo maggiore è il conguaglio che la Roma dovrà all’Inter all’interno dell’operazione che porterebbe Dzeko in nerazzurro. Un ulteriore scoglio per i giallorossi è l’ingaggio che i giallorossi dovranno garantire al giocatore argentino.

I primi contatti

Già a giugno Petrachi chiese il giocatore ai nerazzurri. Le due squadre parlarono per cercare una possibile soluzione, ma i tempi non erano ancora maturi. Ora Icardi, escluso totalmente dal progetto di Conte, si sta guardando intorno. La Roma ci pensa, visto che Dzeko sembra essere un obiettivo centrale per l'Inter, una volta saltato Lukaku. Un'operazione che accontenterebbe entrambi gli attaccanti, l'ostacolo sono i numeri da far quadrare entro la fine del calciomercato.