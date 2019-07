Dopo gli imminenti arrivi di Boateng e Lirola, la Fiorentina non si ferma. È forte infatti l'interesse della squadra viola su Radja Nainggolan. In queste ore ci sono stati contatti tra i nerazzurri e la Fiorentina, con il forte interesse che può concretizzarsi nelle prossime ore.

Non solo Fiorentina

Cina o Italia. Il futuro del centrocampista belga sarà lontano da Milano, ma ancora tutto da decidere. In Italia è forte su di lui soprattutto la Sampdoria. Ma l'ex centrocampista della Roma avrebbe intenzione, qualora non arrivassero offerte da squadre che disputano la Champions League, di tornare in Sardegna al Cagliari, la squadra che l'ha lanciato. Alla Sampdoria è invece fortemente sponsorizzato dal suo ex allenatore Eusebio Di Francesco. Ora si fa avanti anche la Fiorentina, per coprire il posto lasciato da Veretout.