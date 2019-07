Avanza la trattativa tra Inter e Eintracht Francoforte per Ante Rebic. Tra le parti ci sono ormai contatti continui. Il giocatore è sondato dai nerazzurri da un mese e nelle ultime ore si è avuta un'accelerata della trattativa. Il prezzo fatto dalla squadra tedesca è di 40 milioni, ma sul giocatore c’è anche l’interesse vivo dell’Atletico Madrid che potrebbe puntare su di lui nel caso in cui non dovesse chiudere per James Rodriguez.

Rebic, un jolly offensivo

Il giocatore croato non è considerato un sostituto di Lukaku, non sarà dunque un’alternativa alla prima punta, ma può essere un jolly d’attacco a disposizione della rosa di Conte. Più attaccante esterno che prima punta. Il giocatore classe ’93 nell’ultima stagione con l’Eintracht Francoforte ha totalizzato 38 partite, andando a segno 10 volte. A dimostrazione di come sia un attaccante capace di adattarsi a diversi ruoli su tutto l’attacco, con un grande senso del gol.