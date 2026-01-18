Offerte Sky
Crystal Palace, Glasner su Mateta alla Juve: "Il club fisserà un prezzo. Se lui vuole..."

Calciomercato

L'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha commentato la probabile partenza dell'attaccante francese: "Ci sarà un prezzo, fissato dal club, per cui Jean Philippe verrà ceduto se lui lo vorrà. Se nessuno pagherà, lui resterà". Il giocatore è nel mirino della Juve, pronta a offrire un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro

LE ULTIME SULLA TRATTATIVA

Anche Oliver Glasner è consapevole di poter perdere il suo centravanti, Jean Philippe Mateta. L'attaccante francese è cercato con insistenza dalla Juventus, pronta a offrire un prestito oneroso di due milioni con obbligo di riscatto a fine stagione, fissato a 28 milioni, in caso di qualificazione in Europa League (almeno). Il prezzo è giusto? L'allenatore del Crystal Palace ha commentato così la situazione: "Ci sarà una cifra per cui il club sarà disposto a trovare l'accordo se il giocatore lo vorrà, anche perché gli restano solo 18 mesi di contratto. Se nessuno pagherà quel prezzo, Mateta resterà". Il francese però, argento olimpico alle Olimpiadi di casa nel 2024, ha già l'accordo con i bianconeri

Leggi anche

Accadde oggi: Henry alla Juve col "9 al contrario"

Glasner furioso col club: "Ci sentiamo abbandonati"

Non è un momento facile per Glasner. Oltre a Mateta sta per perdere anche il difensore e capitano Marc Guehi, a un passo dal Manchester City. "Ci hanno strappato il cuore due volte in una stagione. Ci sentiamo abbandonati", ha detto il tecnico austriaco dopo la sconfitta di sabato 17 gennaio contro il Sunderland: "Dopo Eze in estate (andato all'Arsenal, ndr), un altro giocatore fondamentale ceduto il giorno prima di una partita. Non si poteva aspettare almeno la prossima settimana? Oggi non ho fatto sostituzioni, in panchina c'erano solo ragazzi". Dopo Eze e Guehi, si aggiungerà anche Mateta? Cessione del francese a parte, Glasner ha già fatto sapere al club la sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza al termine di questa stagione. 

