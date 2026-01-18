L'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha commentato la probabile partenza dell'attaccante francese: "Ci sarà un prezzo, fissato dal club, per cui Jean Philippe verrà ceduto se lui lo vorrà. Se nessuno pagherà, lui resterà". Il giocatore è nel mirino della Juve, pronta a offrire un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro

Anche Oliver Glasner è consapevole di poter perdere il suo centravanti, Jean Philippe Mateta. L'attaccante francese è cercato con insistenza dalla Juventus, pronta a offrire un prestito oneroso di due milioni con obbligo di riscatto a fine stagione, fissato a 28 milioni, in caso di qualificazione in Europa League (almeno). Il prezzo è giusto? L'allenatore del Crystal Palace ha commentato così la situazione: "Ci sarà una cifra per cui il club sarà disposto a trovare l'accordo se il giocatore lo vorrà, anche perché gli restano solo 18 mesi di contratto. Se nessuno pagherà quel prezzo, Mateta resterà". Il francese però, argento olimpico alle Olimpiadi di casa nel 2024, ha già l'accordo con i bianconeri.