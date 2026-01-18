Calciomercato 2026, ultime news di oggi in diretta LIVE
Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport.
Calciomercato, le news di oggi
Inter-Mlacic, come stanno le cose
Per l'Inter si complica la trattativa per Mlacic dell’Hajduk Spalato. Il club croato infatti ha accettatoufficialmente l’offerta fatta dai nerazzurri sulla base di 5 milioni più bonus, ma manca l'ok definitivo del giocatore classe 2007. Intanto, contro l'Udinese (vittoria dei nerazzurri per 1-0) Frattesi è partito in panchina. Su di lui c'è smepre il Nottingham Forest
I migliori svincolati sul mercato (ora c'è anche Bove)
Sempre in casa Roma, Baldanzi non è tra i convocati per la partita contro il Torino per la chiusura della trattativa molto vicina con il Genoa. A inizio settimana potrebbe già svolgere le visite mediche. E' ufficialmente un giocatore svincolato, invece, Edoardo Bove, dopo la rescissione con la Roma: nel suo futuro c'è il Watford, in Championship. Qui tutti i migliori svincolati sul mercato:
Malen oggi subito titolare (alle 18 su Sky)
Di Malen ha parlato anche Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Roma, in diretta oggi alle 18 su Sky. L'allenatore giallorosso lo considera una prima punta e lo farà esordire dal 1', supportato da Soulé e Dybala. "Con Raspadori non ho mai parlato, con Malen sì", le sue parole. "E in tre giorni abbiamo chiuso. Credo che abbiamo preso uno forte, era un'opportunità importante e la abbiamo colta"
E intanto la Roma presenta Malen (già pronto a giocare)
Qui tutti gli acquisti ufficiali in Serie A
Juve e Napoli su Maldini
Sempre per l'attacco, ma non in alternativa a Mateta o a un altro centravanti, la Juventus valuta Maldini dell'Atalanta. Una soluzione per aggiungere in rosa un "vice-Yildiz". Su Maldini c'è però anche il Napoli, che segue con interesse anche Sterling. Entrambi sarebbero eventualmente raggiungibili in prestito
Le alternative della Juve a Mateta
Sul taccuino dei bianconeri anche altri nomi, per l'attacco. Le alternative a Mateta che sono state prese in considerazione sono En-Nesyri del Fenerbahce e Zirkzee del Manchester United, che però al momento non apre al trasferimento.
L'offerta della Juve per Mateta
La Juventus ha messo nel mirino Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. I bianconeri propongono un prestito (2 mln di euro) con obbligo di riscatto (altri 28 mln) che scatterebbe in caso di qualificazione all’Europa League. C'è già l’accordo con il giocatore, manca il via libera del club che vorrebbe darlo solo a titolo definitivo.