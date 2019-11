Milione più, milione meno, riuscire a strappare Haaland all’agguerrita concorrenza europea di certo non sarà facilissimo. Così come non sarà facile capire quanto bisognerà sborsare per convincere il Salisburgo a cederlo. Un’idea, o meglio un suggerimento, l’ha dato lo stesso attaccante norvegese durante l’intervista flash al termine della partita contro il Wolfsberger, come sempre dominata dalla sua voglia di gol, nella quale ha mostrato tutta la sua personalità (che per molti potrebbe essere confusa con arroganza) anche fuori dal campo. Alla Ibrahimovic, per intenderci. Al giornalista che gli chiedeva se avesse potuto comprarlo per 30 milioni di euro, il norvegese ha risposto sprezzante, senza nemmeno guardarlo in faccia: “No, devi pagare di più”. “40?, 50?”, lo incalza il giornalista: “Per te farò un prezzo speciale, diciamo 60”. Dunque, ecco l’implicita conferma. Ne serviranno certamente di più per arrivare alle sue lunghe leve e ai suoi innumerevoli gol. Le big d'Europa sono tutte avvisate.