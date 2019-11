Le mani di Gianluigi Donnarumma nel futuro del Milan: è il piano del club per il suo portiere classe 1999, ormai alla quinta stagione da titolare e in campo già 175 volte in partite ufficiali in rossonero. Il contratto di Donnarumma, prolungato l'ultima volta a luglio del 2017, andrà in scadenza a giugno 2021. Come spiegato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, il Milan pensa per il rinnovo del legame contrattuale con il suo numero 99 a un iter simile a quello seguito dalla Juventus per Wojciech Szczesny, anche lui in scadenza nel 2021 e prossimo al raggiungimento dell'intesa per prolungare il rapporto fino al 2024.

Donnarumma e il Milan, i prossimi mesi decisivi per il rinnovo

Nella prossima estate Donnarumma entrerà nell'ultimo anno di contratto. Quindi o rinnova il suo legame nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2020, oppure inizierà la prossima stagione in rossonero con un solo anno di contratto. Il Milan vuole evitare che questa prospettiva si concretizzi e ha intenzione di accelerare le operazioni per arrivare all'accordo definitivo per il prolungamento e allontanare lo spauracchio di un possibile addio a parametro zero. Anche un'eventuale vendita sarebbe meno conveniente con il giocatore legato da un solo anno di contratto. Più che nei confronti del portiere di Castellammare di Stabia, che non ha mai messo in dubbio il suo legame affettivo con il club, il Milan dovrà accontentare le pretese di chi assiste il giocatore sia a livello economico che di progetto tecnico. Donnarumma e il Milan, i prossimi mesi saranno quindi quelli decisivi per delineare gli orizzonti del rapporto tra le parti.