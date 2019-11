Calciomercato Torino, Bonifazi in uscita: piace a quattro squadre di A

Il difensore sta trovando poco spazio in granata e l'addio potrebbe arrivare già durante il mercato invernale: su di lui c'è anche la Spal, sua ex squadra da cui era rientrato a Torino solo quest'estate

Kevin Bonifazi verso l'addio, il Torino si guarda intorno e valuta le possibili soluzioni per il difensore con cui non è scattato il feeling, almeno sotto il profilo dell'impiego da parte di Mazzarri, in questi primi mesi di campionato. Al momento, su Bonifazi c'è il forte interesse di Parma, Bologna, Fiorentina e Spal, dove il classe '96 era stato protagonista nella passata stagione (28 presenze e 2 gol ad impreziosire la salvezza della squadra di Semplici). Il Torino è in contatto con tutte le società e studia le modalità di trasferimento, dal prestito con diritto di riscatto al titolo definitivo. Il futuro del giocatore è sempre più lontano da Torino.



L'illusione nerazzurra, poi la panchina

Bonifazi, rientrato dal prestito alla Spal in estate, sembrava aver iniziato la stagione nel migliore dei modi: il caso N'Koulou aveva spianato la strada al nuovo arrivato, che aveva subito ripagato la fiducia di Mazzarri trovando il gol nella vittoria contro l'Atalanta nella 2^ di campionato. Poi la giornata successiva il ko casalingo a sorpresa contro il Lecce. Era il 16 settembre: da allora, complici concorrenza (prima Lyanco, poi il reintegro di N'Koulou) e infortuni (frattura della mano sinistra lo scorso ottobre), Bonifazi non ha più visto il campo.