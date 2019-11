La Sampdoria punterà ancora su Fabio Quagliarella. Il club infatti ha raggiunto l’accordo col giocatore per rinnovargli il contratto. La nuova intesa prevede un anno in più di durata, con la scadenza che dunque passa dal 2020 al 2021, e un aumento dell’ingaggio percepito dall’attaccante. Un segnale importante, dal momento che Quagliarella compirà 37 anni il prossimo 31 gennaio eppure continua ad essere al centro del progetto tecnico dei blucerchiati. Anche perché rispetto al rendimento incredibile in termini realizzativi dello scorso anno, il calciatore in questa stagione sta facendo fatica a trovare il gol: solo uno nelle dieci gare giocate finora. Nelle prossime ore è in programma la firma e gli annunci ufficiali.