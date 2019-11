Raggiunto nel finale un prezioso pareggio contro il Cagliari, che ha permesso di toccare quota 11 punti e la quartultima posizione, in casa Lecce è tempo di proiettarsi al futuro. Il club pugliese ha infatti annunciato con una nota ufficiale Giulio Donati, terzino destro classe 1990 che nello scorso luglio si è svincolato dal Mainz, si allenerà con il gruppo di Fabio Liverani. "Dopo la gara di ieri con il Cagliari i giallorossi si ritroveranno nel pomeriggio al Via del Mare, per iniziare a preparare la trasferta di Firenze - si legge nella nota - il difensore Giulio Donati, che ha già vestito la maglia giallorossa nella stagione sportiva 2010/11, a partire da questo pomeriggio si allenerà con la prima squadra". Il terzino cresciuto nelle giovanili dell'Inter e passato per Lecce, Padova, Grosseto, Bayer Leverkusen e Mainz si allenerà per qualche giorno con la squadra giallorossa, che ne valuterà la condizione fisica in questi giorni e potrebbe formalizzarne il tesseramento dopo la gara sul campo della Fiorentina, in calendario sabato sera alle 20.45 al Franchi.

Donati e il Lecce, quella salvezza insieme nel 2011

Per Donati quello a Lecce sarebbe un possibile ritorno. Il difensore 29enne ha infatti già vestito la maglia giallorossa nella stagione 2010/2011, trovando spazio nella rosa che conquistò la salvezza sotto la gestione tecnica di Luigi De Canio e vivendo in Salento la sua prima esperienza in A dopo l'esordio in Coppa Italia nell'annata precedente con la maglia dell'Inter. Donati arrivò a Lecce in prestito con diritto di riscatto e chiuse quella stagione con 14 presenze, giocando spesso da laterale di destra nel 3-5-2, e con l'esordio nell'Under 21 azzurra, esperienza culminata nel secondo posto all'Europeo di categoria nel 2013. Non fu però riscattato dal club pugliese e tornò così a Milano, sponda Inter, avviando un biennio in B con le maglie di Padova e Grosseto prima di passare per 3 milioni di euro nell'estate 2013 al Bayer Leverkusen. In Germania Donati si è tolto la soddisfazione di giocare e segnare in Champions League (in rete il 22 ottobre 2014 nel 2-0 contro lo Zenit), mentre dal gennaio 2016 allo scorso maggio ha giocato con il Mainz, totalizzando 124 presenze complessive in 6 anni in Bundesliga. Ora torna a Lecce per allenarsi e, in caso di tesseramento, vivere una nuova fase della sua carriera. Da terzino destro, casella nella quale sin qui Liverani ha alternato Rispoli e Meccariello.