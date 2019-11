In programma alle 15.00 il recupero della sfida al Via del Mare, gara prima posticipata e poi rinviata nella serata di domenica per via dell'impraticabilità del campo. Condizioni meteo nettamente migliorate: si gioca regolarmente il match della 13^ giornata di Serie A. Lecce quartultimo e mai vittorioso in casa, Cagliari che in caso di successo raggiungerebbe la Lazio al 3° posto. Attenzione al duello Lapadula-Simeone. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A