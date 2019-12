"Vedo Lautaro Martinez felice di indossare la maglia dell'Inter. E' un patrimonio del club. Siamo tutti contenti, di lui come di tutta la squadra". Parola del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, che offre rassicurazioni in merito al futuro dell'attaccante argentino, autore di 13 reti nelle prime 19 partite stagionali tra Serie A e Champions League. A margine di un evento della sua fondazione Pupi, Zanetti si è concentrato sul suo giovane connazionale, in squadra dall'estate 2018: "La sua esplosione non è stata una sorpresa – le sue parole - eravamo convinti che potesse dimostrare il valore che sta dimostrando ora. L'anno scorso e' arrivato e ha lavorato benissimo, con grande umiltà e lo sta continuando a fare".

"Mercato? Se ci sarà la possibilità interverremo"

Gli infortuni, quelli di Sensi, Barella e Sanchez su tutti, stanno limitando le scelte di Antonio Conte. Il mercato di gennaio potrebbe vedere l'Inter protagonista in entrata: "Dispiace per i ragazzi che si sono infortunati. Noi abbiamo le idee chiare – è la convinzione di Zanetti - se ci sarà la possibilità interverremo nel corso del mercato, sempre pero' per giocatori che possano garantire un salto di qualità e che possano inserirsi bene in questo percorso". Identikit ben preciso: "Giocatori pronti, ma che soprattutto abbiano la personalità per giocare nell'Inter". Il futuro, però, coincide con la sfida alla Roma, importante per permettere all'Inter di confermare il sorpasso in vetta alla classifica sulla Juventus: "Siamo in un momento molto importante e positivo. Siamo in testa alla classifica, ma siamo consapevoli che manca ancora tantissimo. Già venerdì contro la Roma - è la certezza dell'ex capitano dell'Inter – ci sarà una gara molto complicata. Dovremo fare una grande partita. Tutti i ragazzi stanno lavorando con una dedizione che si vede. Si nota lo spirito della squadra e per questo vanno fatti i complimenti al nostro mister. Sono molto contento del lavoro che sta facendo Antonio. Ora che ci siamo conosciuti e che passiamo tanto tempo insieme capisco la sua grande voglia di lavorare".