Poco prima di segnare il quarto gol in stagione e inaugurare il tabellino marcatori di Bologna-Milan, il direttore sportivo rossonero Frederic Massara aveva blindato il suo attaccante ai microfoni di Sky Sport. Krzysztof Piatek ha segnato al Dall’Ara e intanto la società continua a coccolarlo nonostante le voci che lo vorrebbero in partenza da Milano per lasciare spazio a Ibrahimovic. "Non abbiamo intenzione di cedere Piatek a gennaio – ha puntualizzato Massara -. Noi come società e l’allenatore Pioli hanno piena fiducia in lui. Sappiamo che può fare molto per questa squadra”. Sempre per gennaio resta vivo l’obiettivo Ibrahimovic. "Non c’è una vera trattativa in corso, per lui è un momento di riflessione: siamo in attesa della sua decisione – ha concluso Massara -. Se potrebbe giocare da subito? Per il regolamento sarebbe plausabile (Ibra viene dagli Stati Uniti e non ha più vincoli con il suo ex club, i Los Angeles Galaxy), ma credo ci vogliano alcune settimane per rivederlo in piena condizione. Nel caso sarebbe comunque un rinforzo per gennaio".