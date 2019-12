Arturo Vidal continua a essere nei pensieri dell'Inter, soprattutto dell'allenatore Antonio Conte che lo ha già allenato per diverse stagioni alla Juventus. Un matrimonio, quello tra il cileno e i nerazzurri, che però non convince molto Ernesto Valverde. L'allenatore del Barcellona, infatti, è intervenuto sull'argomento durante la conferenza stampa di presentazione della prossima sfida in Liga contro la Real Sociedad: "Vidal all'Inter a gennaio? Sono informazioni che non provengono da noi, ma da loro. Sapranno cose che io non so, comunque il mercato non è ancora iniziato. Abbiamo tre partite prima della fine dell'anno, conto su Vidal e lo impiegherò nel momento in cui lo riterrò più opportuno. Per il futuro vedremo".

Una porta che non si chiude completamente, nonostante Valverde non abbia voluto dare indicazioni precise riguardo a una possibile trattiva in corso. Quello che è certo è che ora l'allenatore blaugrana vuole concentrarsi al meglio sulle prossime tre partite (tra cui il Clasico del 18 dicembre contro il Real Madrid) per andare alla sosta natalizia al primo posto in classifica. Per pensare al calciomercato, ci sarà tempo dal 2 gennaio, data dell'inizio ufficiale delle trattative sia in Italia che in Spagna.