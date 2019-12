Calciomercato Inter, le ultime a centrocampo: Vidal, Kulusevki o De Paul

Primo posto con due punti di vantaggio sulla Juventus e un mercato che si avvicina sempre più. L'Inter guarda a gennaio, con la voglia di regalare ad Antonio Conte almeno un centrocampista per rinforzare la rosa. I nomi sono tre: De Paul, Kulusevski e Vidal. Partiamo dall'argentino dell'Udinese: l'agente è arrivato in Italia, segnale che qualcosa possa muoversi nei prossimi giorni. Ma bisogna anche parlare con il club bianconero, per vedere la valutazione fatta per il classe '94. L'Inter ha già avviato i contatti per Dejan Kulusevski, seguito anche dalla Juventus. Il classe 2000 è di proprietà dell'Atalanta ma è in prestito al Parma, bisognerebbe dunque mettere d'accordo più parti. Innanzitutto bisognerebbe vedere se i nerazzurri siano disposti a cederlo immediatamente, mentre i gialloblù chiederebbero un indennizzo economico per rinunciare al prestito già a gennaio. Operazione complicata, l'Inter dovrebbe trovare una soluzione che accontenti tutti. C'è poi l'ipotesi Arturo Vidal, che non è da scartare. Il cileno è un fedelissimo di Conte, che lo ha già allenato alla Juventus e lo rivorrebbe anche in nerazzurro. I contatti sono fluidi, l'Inter sta parlando sia con il Barcellona che con l'agente del calciatore ma non ha ancora presentato un'offerta. Vidal vorrebbe andare via, probabile che i nerazzurri aspettino gli ultimi giorni per sfruttare questa situazione. Il nome del cileno resta tuttavia sullo sfondo, in attesa di segnali concreti dell'Inter.

Occhi su Berge del Genk

C'è poi un altro nome, più per giugno che per gennaio, quello di Sander Berge. Il norvegese classe 1998 è già nel mirino di Fiorentina e Napoli e ha sfidato proprio gli azzurri nel girone di Champions League. Ci sono stati dei contatti, ma resta più una possibilità per la prossima stagione. Ma i nerazzurri sono in corsa per Berge, da vedere se ci proveranno concretamente per superare la concorrenza delle altre italiane.

Incontro per Amrabat. Ma il Napoli...

Infine, sulla lista dei nerazzurri c'è Sofyan Amrabat, di cui si è già parlato in un incontro con il presidente Setti del Verona. Anche questo è un nome per giugno: il classe 1996, avendo giocato sia con i gialloblù che con il Club Brugge in questa stagione, non può scendere in campo con un altro club prima del 30 giugno. L'Inter resta vigile per la prossima estate, anche se il Napoli è forte sul giocatore. Ci sono stati nuovi contatti tra Giuntoli e il ds D'Amico del Verona: i gialloblù chiedono 17/18 milioni (dopo averlo pagato 3,5), mentre il Napoli arriva a circa 14 tra fisso e bonus, c'è dunque ancora distanza tra le parti anche se la stessa si sta assottigliando sempre più.