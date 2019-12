Il Napoli accelera per Sofyan Amrabat, centrocampista classe 1996 dell’Hellas Verona. In giornata c’è stato un incontro tra le due società che ha avuto un esito positivo. Gli azzurri hanno aumentato l’offerta iniziale, arrivando fino a 14-15 milioni di euro bonus compresi, ma la richiesta è di 20 milioni. In ogni caso, ci sono i presupposti affinché le parti si vengano ulteriormente incontro dalla settimana prossima in poi, per raggiungere l’intesa totale e definitiva. Ottenuta quella, il Napoli negozierà il contratto del giocatore con il suo entourage. L’operazione sarà chiusa subito per esigenze di bilancio, ma Amrabat si trasferirebbe soltanto a fine stagione, avendo già giocato in due squadre diverse dall’inizio della stagione ad ora.

La situazione con il Club Brugge

Amrabat è in prestito dal Club Brugge, con cui ha giocato una gara ad agosto, prima di trasferirsi in Italia. Il Verona ha il diritto di riscatto sul centrocampista marocchino, che verrà esercitato, per poi rivenderlo. Oltre al Napoli, infatti, anche l’Inter aveva manifestato un interesse concreto per il giocatore, ma gli azzurri vogliono bruciare la concorrenza.