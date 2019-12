Mandzukic alternativa a Ibrahimovic: le news del calciomercato Milan

Il Milan ha ritrovato Piatek, ma cerca un altro centravanti per gennaio. Il sogno è sempre lo stesso: Zlatan Ibrahimovic. Il club sta provando a riportare in Italia l'attaccante, per regalarlo a Stefano Pioli e ai tifosi. Non è ancora arrivata una risposta definitiva da Ibrahimovic, che non ha trovato neanche l'accordo con i rossoneri né sulla cifra né sulla durata del contratto. Lo svedese chiede 18 mesi, il Milan ne offre 6 con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. A oggi non c'è l'intesa e Ibra non ha ancora preso una decisione. C'è poi sempre l'ipotesi Napoli, che era in corsa quando c'era Ancelotti e potrebbe esserlo anche ora con Gattuso. Il nuovo allenatore azzurro vuole prima valutare Milik e gli altri attaccanti a disposizione, ma tra De Laurentiis e Raiola c'è stato un contatto per lo svedese. Ci si aspettava una risposta di Ibra entro metà dicembre, questa però non è ancora arrivata.

Ipotezi Mandzukic in caso di 'no' di Ibra

L'alternativa a Zlatan Ibrahimovic è Mario Mandzukic. Il croato non è mai stato impiegato da Maurizio Sarri, che sin dal primo giorno lo ha escluso dal suo progetto tecnico. È quindi nell'interesse sia dell'attaccante che della Juventus trovare una soluzione per gennaio. Mandzukic sta iniziando a prendere in considerazione chiamate dalla Cina e dall'America, ma ancora non ha preso una decisione. La Juventus ne ha parlato anche con il Milan, che però aspetta la decisione di Ibra prima di affondare eventualmente per il croato. Mandzukic, dunque, è al momento solo un'alternativa allo svedese.