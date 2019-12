Poche settimane al mercato di gennaio e una classifica ancora tutta da scalare. Per questo, il Milan è molto vigile sul mercato non solo per quanto riguarda un rinforzo di lusso in attacco ma anche per aggiungere un elemento giovane e di qualità al reparto difensivo. In questo senso i nomi su cui sta ragionando la dirigenza rossonera sono due. Il primo è quello di Merih Demiral, che già dalla scorsa sessione di calciomercato è tra gli obiettivi del Milan. Il turco non sta trovando molto spazio nella Juve e dunque si potrebbe tentare un nuovo assalto. Servirà però un’offerta importante per un trasferimento a titolo definitivo, intorno ai 35 milioni di euro; in caso di prestito sarà però necessario inserire anche la possibilità di riscatto per il Milan. L’altro è Jean-Clair Todibo, difensore centrale classe 1999 di proprietà del Barcellona, per il quale la richiesta si aggira tra i 20 e i 25 milioni.

Rinnovo Bonaventura: la situazione

Da discutere anche le posizioni di Bonaventura e Donnarumma, entrambi assistiti da Mino Raiola, ai quali il club rossonero vuole proporre un rinnovo di contratto. Nel caso del portiere c’è stato già un primo approccio lo scorso novembre, ma la scadenza è comunque tra un anno e mezzo. Per il centrocampista invece la società si è esposta nel senso di voler ridiscutere l’accordo attuale però non sono ancora arrivate offerte formali. Poiché in questo caso la scadenza cadrà il prossimo giugno, se non dovesse arrivare una proposta in queste settimane, il giocatore sarà libero di accordarsi con un altro club.