Takumi Minamino è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool. I Reds hanno reso noto di aver acquisito dal Red Bull Salisburgo il centrocampista giapponese per una cifra di poco superiore alle 7 milioni di sterline. Miniamino indosserà la maglia numero 18: "È un sogno che si avvera, sono emozionato che tutto questo sia diventato realtà. Giocare in Premier League era uno dei miei obiettivi. Questo è il campionato più bello del mondo, ho sempre sognato di giocare qui, ma non avrei mai pensato di raggiungere il Liverpool" ha detto il giocatore ventiquatrenne. "Takumi è un giocatore veloce e intelligente che sa trovare lo spazio tra le linee. È un calciatore coraggioso e gioca per gli altri" sono state invece le parole di Klopp.

Chi è Takumi Minamino

In questa stagione per Minamino sono arrivati cinque gol e sei assist in undici presenze nel campionato austriaco. Capacità realizzative dimostrate anche con la sua nazionale dove ha segnato 11 gol in 22 partite. Miniamino ha conquistato i Reds nella sfida di ottobre nella quale segnò una rete ad Anfield nella sconfitta per 4 a 3 della sua squadra. Una collaborazione tra Liverpool e Red Bull Salisburgo che ha portato non solo il giocatore giapponese, ma anche nella passata stagione il trasferimento di Naby Keita. Un centrocampista che ha nei piedi tanti gol e assist per i compagni. Cresciuto nel Cerezo Osaka, si è trasferito in Europa nel 2015. In 5 stagioni con il Red Bull Salisburgo ha giocato 199 partite segnando 64 reti, vincendo 5 campionati austriaci e 4 Coppe d'Austria. Si unirà al Liverpool di Klopp dal primo gennaio.