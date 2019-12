Il croato è sempre più vicino a trasferirsi in Qatar, dopo che la trattativa saltò alcuni mesi fa per degli aspetti burocratici. L’accordo è in chiusura: dopo quattro anni e mezzo Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus

Stavolta la chiusura sembra vicina: Mario Mandzukic potrebbe presto lasciare la Juventus e raggiungere il Qatar, dove ci sono alcune squadre pronte all’acquisto dell’attaccante. Sempre più difficile, dunque, che l’attaccante resti nel campionato italiano: il suo destino è ormai indirizzato. Come lo era già a fine settembre, quando a ridosso del termine ultimo del mercato qatariota la trattativa saltò a causa di alcune disposizioni fiscali che avevano allungato irrimediabilmente i tempi burocratici per la chiusura dell’operazione. I contatti però sono ripresi e la conclusione è a un passo, per quanto visto il carattere particolare di Mandzukic si potrà avere la certezza del suo trasferimento soltanto con le firme sui documenti.

Mandzukic e la Juve

Mario Mandzukic, 34 anni il prossimo maggio, è arrivato alla Juventus nell’estate del 2015. Nelle sue quattro stagioni in cui è stato considerato nel progetto tecnico, ha collezionato 162 presenze e 44 reti. Dall’inizio di quest’annata, invece, non è rientrato nei piani dei bianconeri e non è mai sceso in campo.