Leonardo e Lucas Paquetá: un rapporto di stima professionale fortissima che li potrebbe portare a riunirsi dopo l'esperienza insieme al Milan. Infatti, l'attuale direttore sportivo del Paris Saint-Germain, dopo aver portato il brasiliano in rossonero, starebbe spingendo per acquistarlo anche nel club francese. I dirigenti delle due squadre sono al lavoro per un trasferimento a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro, le stesse condizioni con le quali il Milan lo acquistò dal Flamengo a gennaio 2019. Questa la condizione economica imposta dai rossoneri per far sì che la trattativa possa andare a buon fine.

Il bilancio di Paquetá in Italia

Lucas Paquetá, classe 1997, è arrivato in rossonero dopo due stagioni con il club brasiliano nel quale ha collezionato 65 presenze, segnando 13 gol e contribuendo alla vittoria del campionato caricoca nel 2017. Un'avventura in chiaroscuro invece quella al Milan fino a questo momento, con un inizio di anno molto positivo sotto la guida di Gattuso e un finale invece con prestazioni al ribasso. In totale chiude l'anno solare in rossonero con 28 presenze nel corso di tutto il 2019 e una sola rete. Adesso potrebbe riabbracciare il suo mentore Leonardo, che lo ha portato nel calcio europeo e vorrebbe ritrovarlo anche a Parigi.