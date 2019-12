L'attaccante, tra i calciatori valutati dall'Inter in vista del mercato invernale, parla del suo futuro a Le Dauphiné Libéré: "Poco spazio al Chelsea, a gennaio prenderò la decisone migliore per me. Ritorno in Francia? È una delle soluzioni"

Valigia pronta, ma destinazione ancora da scegliere: Olivier Giroud a gennaio potrebbe cambiare squadra. "È difficile che io rimanga al Chelsea. Ho intenzione di fare una chiacchierata con l'allenatore. È probabile che ci saranno cambiamenti perché qui non sto trovando abbastanza spazio", ha affermato a Le Dauphiné Libéré l’attaccante francese classe 1986, tra gli obiettivi di mercato dell’Inter per il mercato invernale. Contratto in scadenza a giugno 2020 e la voglia di guadagnarsi sul campo la convocazione al prossimo campionato Europeo: "Per me rappresenta una priorità, potrebbe essere una delle mie ultime occasioni con la nazionale francese. Farò di tutto per riuscire a centrare questo obiettivo". Necessario dunque trovare una squadra capace di garantirgli maggiore continuità, visto che in questa stagione al Chelsea ha giocato solo in 7 occasioni per un totale di 282’: "Per il momento sono un giocatore del Chelsea. Ho ancora qualche partite da giocare con questo club prima dell’inizio del mercato. Quindi ci sederemo intorno a un tavolo e prenderemo la decisione migliore per me. La Francia è una delle soluzioni", le parole di Giroud.

Inter-Giroud: la situazione

Alla ricerca di un attaccante centrale da regalare a Conte già a gennaio, nelle scorse settimane l’Inter ha valutato con attenzione anche il nome di Giroud. I dirigenti nerazzurri hanno incontrato l’entourage del giocatore, registrando le richieste contrattuali del francese (due anni e mezzo di contratto). Inter che in questi ultimi giorni sta anche lavorando con il Napoli a uno scambio di prestiti per sei mesi tra Politano e Llorente. Un nuovo attaccante tra le priorità del mercato nerazzurro, con Giroud idea mai tramontata in casa Inter.