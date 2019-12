I nerazzurri pronti a virare sul centrocampista del Borussia Dortmund, già incontrato in Champions League in questa stagione, se non si dovesse sbloccare l'affare Vidal

Non solo Vidal. Per rinforzare il centrocampo, l'Inter guarda alla Germania e punta su Julian Weigl, classe '95 del Borussia Dortmund che la squadra di Conte ha già affrontato nell'ultima doppia sfida di Champions League. In scadenza nel 2021, Weigl è piaciuto all'allenatore e alla dirigenza nerazzurra, pronta ad intavolare la trattativa con il club tedesco nel caso in cui si dovesse complicare quella con il Barcellona per arrivare a Vidal. L'ex juventino resta l'obiettivo numero uno, ma l'Inter è al lavoro anche per le alternative.

Chi è Julian Weigl

Rispetto al cileno, fedelissimo di Conte ma ormai 32enne, Weigl sarebbe un acquisto anche in prospettiva. Il Borussia l'aveva acquistato nel 2015 per 2,5 milioni dal Monaco 1860 (difficile che oggi parta per meno di dieci volte tanto), dove il ragazzo si era fatto notare per essere diventato il più giovane capitano della storia del club. E subito, nel centrocampo della squadra allora allenata da Tuchel, Julian si è ritagliato spazio da regista davanti alla difesa. Tra Kagawa, Gundogan e Nuri Sahin: 51 presenze nella prima stagione a Dortmund che avevano sorpreso il giocatore stesso e la Germania. Arriverà infatti la chiamata della nazionale, con Low che lo porta a Euro 2016 senza tuttavia farlo mai scendere in campo. Con la Mannschaft saranno 5 presenze in totale fino al 5 marzo 2017: poi più nulla, complici due annate che non hanno del tutto confermato le garanzie della prima. Ma ad oggi, Weigl è diventato a tutti gli effetti uno dei pilastri del Borussia Dortmund: 171 presenze, 4 gol e un autunno 2019 ad alti livelli soprattutto in Champions League. Contro l'Inter, nel match decisivo del Signal Iduna Park, è arrivata una prestazione maiuscola da mediano nel 4-2-3-1 di Favre che, evidentemente, ha colpito Antonio Conte ben al di là del risultato finale.