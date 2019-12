9/13

RUUD GULLIT. Impossibile non citare Vujadin Boskov: "Gullit è come cervo che esce di foresta", disse quando l'olandese lasciò il Milan, aggiornando poi la frase già entrata nel mito in "Gullit è come cervo ritornato in foresta". Tra il 1987 e il 1993 il Tulipano Nero aveva fatto incetta di trofei diventando un'icona del club rossonero nel mondo. Al suo ritorno le treccine sono più corte e il suo è un cameo: 8 presenze in campionato (a lui sufficienti per fare ben 3 gol) e il successo in Supercoppa italiana, proprio contro la Samp (ai rigori)