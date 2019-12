Martin Odegaard, una delle rivelazioni della Liga 2019/2020, cambia campionato e passa al Manchester City. A comunicarlo è la Real Sociedad, squadra con la quale il 21enne norvegese ha sin qui totalizzato 4 reti e 5 assist in 16 presenze in campionato. "Il club vuole ringraziare e offrire il riconoscimento per il lavoro svolto da Martin - si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla Real Sociedad - ha dimostrato grande professionalità, dedizione e lealtà verso questo club e gli auguriamo ogni bene per il futuro". Odegaard però non sposerà la causa di Pep Guardiola al City, ma resterà un riferimento nella corsa a un piazzamento europeo della Real Sociedad, oggi quinta e a un solo punto dall'Atletico Madrid quarto. La nota emessa dagli Txuri-Urdin rientra infatti negli scherzi che in Spagna si verificano ogni anno il 28 dicembre, nel giorno dei "Santi Innocenti", che ha un significato simile al pesce d'aprile italiano. Odegaard, in prestito biennale alla Real Sociedad fino al giugno del 2021, non si muoverà. Lo conferma anche la chiosa della nota ufficiale del club, che lega la cessione ai troppi commmenti positivi arrivati sul conto di Martin dalla stampa nelle ultime settimane: "Siamo costretti a prendere questa difficile decisione per evitare possibili commenti dei media per i prossimi sei mesi. Che sollievo!". Lo stesso che invece avranno provato i tifosi della Real Sociedad nel capire che Odegaard è stato ceduto, ma solo per scherzo.