La squadra viola oltre a Duncan, punta il giocatore del Torino, per dare a Iachini un nuovo rinforzo a centrocampo. Primi contatti tra le due squadre in queste ore

Non solo Duncan. La Fiorentina è pronta a dare a Iachini nuovi rinforzi a centrocampo per la seconda parte di stagione. Il nuovo obiettivo concreto per il calciomercato di gennaio della squadra viola, oltre al giocatore del Sassuolo, è il centrocampista del Torino Soualiho Meité. Il calciatore francese classe '94 è un obiettivo della Fiorentina, che vuole rinforzare la mediana, seguendo le prime indicazioni date da Iachini. In queste ore ci sono stati i primi contatti tra le due squadre. È questo dunque il ruolo dove la squadra viola vuole intervenire al più presto, per dare all'allenatore il rinforzo in grado di rilanciare in campionato una squadra alla quale manca la vittoria dallo scorso 30 ottobre.

La carriera di Meité

Per Meité venti partite in questa stagione con la maglia granata, delle quali 6 giocate nei preliminari di Europa League. In due stagioni 58 presenze e due gol con la maglia dei granata. Arrivato al Torino nello scambio che ha portato Barreca al Monaco. Cresciuto nelle giovanili dell'Auxerre, ha giocato con le maglie di Lilla, Monaco e Bordeaux in Ligue1, con un'esperienza anche in Belgio con lo Zulte Waregem. Giocatore di grinta e fisico, le caratteristiche richieste da Iachini per il mercato di gennaio. Prende forma l'idea di Fiorentina del nuovo allenatore viola.