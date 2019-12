Un video pubblicato su Twitter per ‘trollare’ Manchester United e Juventus, ‘avversarie’ nella corsa a Erling Haaland. Dopo aver ufficializzato l’acquisto dell’attaccante del Salisburgo, rivelazione di questo inizio stagione in Champions League, il Borussia Dortmund ha postato pochi secondi di immagini destinate ai propri social network per scherzare sul colpo di fine anno. Al centro di tutto un’azione che gli utenti di Twitter svolgono spesso ogni giorno: il tastierino dello smartphone e la barra di ricerca che si compone con il nome del giocatore associato, nei giorni scorsi, ai Red Devils e poi ai bianconeri. La ricerca, per “Haaland Mufc” e “Erling Haaland Juventus”, però, non dà risultati. Per questo, il social media manager del club può iniziare a seguire l’account del nuovo acquisto.