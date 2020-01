Contatti tra il club nerazzurro e gli agenti del calciatore per portare a Milano il centrocampista danese che si svincolerà a fine stagione dal Tottenham (che preferirebbe cederlo a gennaio per non perderlo a parametro zero). A fine stagione, però, l'operazione resta comunque complicata vista la grande concorrenza

L'Inter continua a guardare con grande attenzione al calciomercato, in particolar modo nella zona del centrocampo. Se da una parte continua l'assalto per portare in nerazzurro Arturo Vidal, è da registrare un interessamento anche per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham con il contratto in scadenza a fine stagione. Tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti del giocatore ci sono stati già diversi contatti nelle scorse settimane per approfondire la situazione. L'idea è quella di portarlo a Milano a giugno a parametro zero, quando però la concorrenza sarà notevole. Tra le big d'Europa interessate c'è anche la Juventus.

Il Tottenham vorrebbe venderlo a gennaio

Per evitare di perdere il giocatore senza guadagnare nulla, però, gli Spurs preferirebbero cederlo ora a una cifra abbordabile. L'Inter al momento è concentrata su Arturo Vidal e in attesa degli sviluppi tiene comunque sott'occhio la situazione Eriksen. Ulteriori valutazioni saranno effettuate dopo gli sviluppi della situazione del cileno.