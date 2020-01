Kulusevski, visite mediche con la Juve domani: le ultime news di calciomercato

Il classe 2000 è pronto a svolgere le ultime formalità prima del passaggio effettivo in bianconero: dopo l'ufficialità, continuerebbe a giocare in prestito al Parma fino a giugno

Inizia il countdown per vedere Dejan Kulusevski indossare la maglia della Juventus. Almeno formalmente, perché le visite mediche in programma per il giocatore giovedì mattina alle 8 saranno l'ultimo passaggio necessario prima della firma del contratto. Nelle ore successive sarà dunque ufficializzata la cessione del centrocampista svedese, dall'Atalanta ai bianconeri. A quel punto, l'ipotesi più probabile è che Kulusevski rimanga in prestito al Parma fino al termine della stagione, per poi passare a tutti gli effetti con la sua nuova squadra a partire da giugno.