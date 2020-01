Offerte importanti dalla Premier e dalla Bundesliga per il difensore centrale della Juventus. I bianconeri per il momento hanno chiuso la porta, visto che ritengono il turco un titolare e di conseguenza incedibile

Un campionato in continua crescita, quello che sta disputando Merih Demiral alla Juventus. Chiuso inizialmente da Bonucci, Chiellini e il neo arrivato De Ligt, ha lentamente scalato le posizioni nelle gerarchie di Maurizio Sarri. 5 le presenze totali in questa prima parte di stagione, ma 4 collezionate nel mese di dicembre. Un crescendo che ha portato Demiral a diventare titolare nel reparto difensivo bianconero, tanto da attirare su di sè le attenzioni di alcuni importanti club europei. Su tutti Leicester e Borussia Dortmund che nelle ultime ore hanno formulato due offerte davvero importanti per il centrale turco.

Gli inglesi, secondi in classifica in Premier League, hanno offerto una cifra superiore ai 30 milioni di euro, mentre i tedeschi sono arrivati fino a 40. Numeri che hanno portato la Juventus a fare importanti valutazioni, anche se al momento la cessione di Demiral non è tenuta in considerazione, visto appunto il ruolo da titolare che si è guadagnato nelle ultime settimane. Il primo tentativo da parte di Leicester e Borussia Dortmund è stato respinto, resta da capire se nelle prossime settimane i due club torneranno alla carica per cercare di far vacillare le convinzioni della dirigenza bianconera.