Calciomercato, le news e le trattative di oggi

Nuova avventura da allenatore per Mauro German Camoranesi. L'ex centrocampista campione del mondo con la Nazionale nel 2006 è la nuova guida tecnica del Tabor Sezana, club sloveno che milita in prima divisione. Camoranesi torna in panchina a tre anni di distanza dall'ultima volta: in passato aveva allenato in Messico il Coras de Tepic e il Cafetaleros, il Tigre in Argentina. CAMORANESI AL TABOR SEZANA: CONTRATTO FINO AL 2021