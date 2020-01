Il direttore sportivo del Milan Frederic Massara si trova in Spagna, a cena con il centrale del Barcellona. L'intenzione è quella di guardare in faccia il giocatore, in modo da capirne idee ed intenzioni, andando quindi oltre l'aspetto tecnico. Qualora l'incontro dovesse risultare positivo, allora i rossoneri cercheranno di chiudere con il Barcellona sulla base del prestito con diritto di riscatto. Intanto Todibo non è stato convocato per la prossima gara contro l'Espanyol

Dopo Ibrahimovic, il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi. L'obiettivo sul mercato adesso è Jean Clair Todibo, difensore classe 1999 del Barcellona. Blitz dei rossoneri in Spagna, con il direttore sportivo Massara che ha incontrato proprio lo stesso giocatore francese (i due stanno cenando insieme). L'intenzione del club, infatti, è quella di vedere faccia e faccia i profili che tratta in sede di mercato, in modo da conoscerli bene e da essere convinto anche a livello umano e non solo tecnico. L'obiettivo è quello di avere l'ok del centrale al progetto Milan, che va al di là di questi ultimi mesi di stagione. Per questo motivo i rossoneri trattano con il Barcellona (intermediari al lavoro) solo sulla base di un prestito con diritto riscatto e non per un prestito secco. Il club vuole l'apertura del giocatore verso un futuro nel Milan. Poi, qualora con il francese dovesse andare tutto bene, già dalla giornata di sabato si andrà a cercare di chiudere con il Barcellona. Tuttavia il faccia a faccia di oggi, che è ancora in corso, sarà molto importante per il futuro dell'affare. Altrimenti il Milan virerà su altre piste per quanto riguarda la difesa. Nel frattempo Todibo non è stato inserito da Ernesto Valverde nella lista dei convocati per la prossima gara del Barcellona contro l'Espanyol.