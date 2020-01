L'allenatore dei blaugrana raffredda le milanesi, che sul mercato inseguono Vidal e Todibo: "Sono rimasto sorpreso dalla partenza di Aleñá: adesso abbiamo un uomo in meno e non mi aspetto altre cessioni"

Milano-Barcellona: sembra ci siano tutti i presupposti perché la rotta diventi una delle più calde del mercato di gennaio. L’interesse delle milanesi per due giocatori blaugrana, con l’Inter su Vidal e il Milan su Todibo, è infatti reale e proprio sul mercato (specie quello in uscita) si è espresso l’allenatore del Barça, Ernesto Valverde, lasciando intendere che farà di tutto per evitare altre partenze dopo quella di Carles Aleñá (andato in prestito al Betis) che, per sua stessa ammissione, l’ha colto di sorpresa.



“Non mi aspettavo che se ne andasse ora, la cosa mi ha sorpreso. Mi hanno detto che aveva questa possibilità in una clausola del suo contratto, e l’ha esercitata. Ora abbiamo un uomo in meno e non mi aspetto altre partenze”, ha risposto alla domanda in cui gli si chiedeva anche un commento sulla situazione di Vidal e Todibo. Non facendo i loro nomi, ma riuscendo comunque a essere molto chiaro: no ad altre cessioni.

Il punto sull’affare Vidal

La questione Vidal è semplice: l’Inter lo aspetta, il giocatore spinge per cambiare aria e la soluzione che lo riporterebbe alla corte di Conte (che l’ha già allenato alla Juventus) sarebbe graditissima. Motivo per cui i contatti con i blaugrana e gli agenti del calciatore sono costanti, con i nerazzurri che non mollano la presa, sperando di riuscire a trovare un’intesa con il Barcellona, sfruttando anche lo “strappo” tra il club e il giocatore, che nei giorni scorsi ha denunciato il Barça per il mancato pagamento di alcuni bonus, con l’immediata replica della società catalana ("Richiesta arrivata dopo l’interessamento di alcuni club per lui"). Intanto Vidal, rientrato dalle vacanze con il gruppo dei sudamericani, è tornato ad allenarsi nella giornata di giovedì e ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto che lo ritrae sui campo di allenamento del Barcellona, accompagnata dal commento “De vuelta a casa”, “Di ritorno a casa”.



Proprio sul braccio di ferro tra Vidal e club relativo al pagamento dei bonus richiesti dal giocatore, Valverde si è espresso dicendo che “di Vidal sono interessato alle prestazioni sportive e al fatto che si alleni bene, al resto penserà il club. Non è la prima volta che un club e un giocatore hanno punti di vista differenti su questioni contrattuali, e non sarà l’ultima”.