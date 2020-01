Concluso l'arrivo di Ibrahimovic per l'attacco, ora il Milan vuole rinforzare la difesa. L'obiettivo è Jean Clair Todibo del Barcellona, con il quale c'è già stato un incontro positivo tra l'agente e la società rossonera rappresentata dal direttore sportivo Massara. Lo scopo dell'incontro è stato quello di conoscere anche dal punto di vista umano il difensore francese. Ora si cerca una formula per trovare un'intesa che accontenti tutte le parti. Il giocatore infatti non vorrebbe perdere l'opportunità futura di ritornare al Barcellona, considerandosi un giocatore adatto alla caratura del club. Per questo gli intermediari sono all'opera per trovare una soluzione ideale che potrebbe essere un prestito con riscatto in favore dei rossoneri, ma con un possibile controriscatto del Barcellona. In questo modo il Milan potrebbe acquisirlo definitivamente e il Barcellona potrebbe comunque riprenderlo in futuro.

No al prestito secco del Milan

Sicuramente c'è il no al prestito secco da parte del Milan. Ci saranno dunque nuovi contatti tra le parti per cercare una soluzione positiva per un affare che è ben impostato dopo il blitz di Massara. Sulla formula c'è da registrare un'apertura da parte del Barcellona alle esigenze del Milan. Ora i blaugrana dovranno parlare sia con il giocatore che con l'agente, per far capire le intenzioni dell'operazione. Gli spagnoli vogliono infatti dare a Todibo l'opportunità di mettersi in mostra con più continuità, lasciando aperta la possibilità di un suo ritorno. Massara intanto è rientrato a Milanello, in attesa di una risposta che il Milan vorrebbe ricevere entro pochi giorni per rinforzare, dopo l'attacco, anche la difesa.