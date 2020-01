Lobotka non gioca e guarda il Napoli: le ultime news di calciomercato

Lobotka vuole il Napoli. Il centrocampista slovacco non è sceso in campo nella partita del suo Celta Vigo contro l'Osasuna e, mentre i contatti tra i due club interessati proseguono, lui si guarda Napoli-Inter

Stanislav Lobotka non gioca con il suo Celta Vigo e ha tanta voglia di calcio italiano. In serata infatti il centrocampista ha postato una storia Instagram dove si vede la tv sintonizzata su Napoli-Inter. Lo slovacco sta guardando il suo amico e connazionale Milan Skriniar, impegnato nella sfida del San Paolo con la maglia dell'Inter. Come si vede dalla storia, il giocatore del Celta chiama "fratello" il difensore interista, taggandolo. I due sembrano molto legati; scorrendo il profilo del giocatore obiettivo di mercato del Napoli infatti ci si imbatte in diverse foto che li ritrae insieme. Ufficialmente quindi Lobotka sta tifando per l'amico. Ma, ancora una volta, c'è il Napoli di mezzo. E non può essere una casualità.

Celta-Osasuna: Lobotka neanche in panchina

“Se non è concentrato, non giocherà”, erano state queste le parole di Oscar Garcia, l’allenatore del Celta, alla vigilia della sfida contro l'Osasuna, parlando del centrocampista classe 1994. Infatti nella partita tra Celta e Osasuna finita 1-1 Lobotka non è andato nemmeno in panchina. I contatti tra il club spagnolo e il Napoli sono serrati e il giocatore spinge per essere ceduto. Gli azzurri offrono 18 milioni di euro più bonus, mentre il Celta parte da una valutazione di 20-21 milioni senza però parte variabile. Intanto, i rappresentanti del giocatore sono rimasti a Napoli in attesa di definire l’operazione. Il Celta però deve lottare per salvarsi e prima di cedere Lobotka vorrebbe trovare un sostituto all'altezza. Questo potrebbe ritardare l'arrivo a Napoli dello slovacco.