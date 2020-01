Dopo Demme, la società azzurra stringe per lo slovacco: offerta da 21 milioni di euro più bonus, atteso solo il via libera finale del Celta. Con il giocatore intesa per 5 anni a 1.8 milioni a stagione

Un doppio rinforzo a centrocampo da regalare a Gattuso. Il Napoli continua a lavorare incessantemente sul mercato e dopo aver di fatto definito l’arrivo di Diego Demme dal Lipsia, adesso spera di chiudere anche per Stanislav Lobotka. Per il centrocampista sloveno classe 1994 la trattativa con il Celta Vigo va avanti da giorni, ma adesso sembra essere arrivata a un possibile punto di svolta: il Napoli infatti ha messo sul tavolo del club spagnolo una proposta da 21 milioni di euro più bonus, offerta che dovrebbe accontentare il Celta. Si attende adesso solo l’ultimo ok da parte del club spagnolo, il "sì" formale per il via libera definitivo all’affare. Tra il Napoli e Lobotka, intanto, l’intesa è già stata raggiunta: il calciatore infatti ha accettato le condizioni contrattuali proposte dagli azzurri, cioè un contratto da 1.8 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni.