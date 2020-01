Calciomercato, l'Inter attende Vidal: la risposta dopo la Supercoppa spagnola

Fase di stallo nella trattativa tra l'Inter e il Barcellona per portare in nerazzurro Arturo Vidal. Il cileno rimane l'obiettivo numero uno per il centrocampo con Antonio Conte che si è speso in prima persona chiamando il giocatore e strappando la promessa di essere l'unica scelta in caso di addio di Vidal dal Barcellona. Al momento i blaugrana sono impegnati in Arabia Saudita nella Supercoppa di Spagna e per questo la situazione è congelata, l'Inter non molla ma per ogni eventuale sviluppo bisognerà attendere il rientro della squadra allenata da Valverde. Intanto il suo agente è in questi giorni a Milano e non si esclude che possa incontrare i dirigenti nerazzurri. Rimane sullo sfondo il nome di Christian Eriksen, sul quale l'Inter è al lavoro per giugno al termine del suo contratto con il Tottenham, mentre il club inglese preferirebbe cederlo già in questa finestra di mercato per evitare di perderlo a zero in estate. Ma le attenzioni al momento sono tutte su Arturo Vidal.

I compagni in pressing per convincere Vidal a restare

Secondo il Mundo Deportivo nel volo che ha portato il Barcellona in Arabia Saudita, alcuni dei più influenti compagni di squadra all'interno dello spogliatoio avrebbero fatto pressione su Vidal per convincerlo a restare. In particolare si sarebbero spesi a favore della permanenza del cileno, Messi, Suarez e Jordi Alba, per una volontà ribadita in volo anche dal presidente Josep Maria Bartomeu. "Devi restare, abbiamo bisogno di te", sarebbe questa la frase pronunciata dai compagni a Vidal, come riportato dalla trasmissione "Tu diràs", in onda sulla radio catalana RAC1. Un comportamento che non avrebbe lasciato indifferente il cileno, positivamente impressionato dalla reazione dello spogliatoio nei suoi confronti.

Valverde: "Vidal convocato per la Supercoppa"

Sul possibile passaggio dI Vidal all'Inter è intervenuto anche Ernesto Valverde. I rapporti tra lui e il cileno sono ormai deteriorati, anche se l'allenatore blaugrana ha dichiarato di puntare ancora su Vidal, a partire dalla gara di Supercoppa contro l'Atletico Madrid di giovedì: "E' convocato e conto su di lui, non mi preoccupo dell'interesse delle altre squadre per i nostri giocatori. Parlo con lui come faccio con gli altri e domani vedremo se inizierà la partita dall'inizio o andrà in panchina, mi concentro sui miei ragazzi e non dò altri indizi". Una situazione sempre più intricata con le varie componenti del Barcellona che stanno cercando di convincere Vidal a restare. L'Inter rimane in attesa, ora la palla passa al centrocampista ex Juventus.