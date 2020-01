Obiettivi ben precisi per rinforzare la rosa di Conte e possibili uscite: giornate di lavoro intense per l’Inter, pronta ad assumere un ruolo da protagonista in questo calciomercato di gennaio. I nomi al momento più "caldi" per quanto riguarda i movimenti in entrata sono quelli di Ashley Young – esterno classe 1985 che ha rifiutato la proposta di rinnovo dello United, accettando la corte dei nerazzurri che dovranno ora trovare l’intesa con i Red Deviils –, Eriksen del Tottenham e Arturo Vidal. E proprio del centrocampista cileno in forza al Barcellona ha parlato l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta all’uscita dagli uffici della Lega Calcio dove è stato presentato il nuovo album di figurine Panini: “Vidal è uno dei nostri obiettivi. Quello che non succede stasera, può succedere domani. In questo mercato le cose più importanti succedono sempre verso la fine. Stiamo lavorando, ma per alzare il livello qualitativo del nostro gruppo bisogna centrare degli obiettivi importanti e questo comporta delle difficoltà", le sue parole.

Indizi di mercato

In precedenza, durante la conferenza stampa dell’evento Panini, lo stesso Marotta ha risposto sorridendo e gesticolando con le mani come per dire "quasi quasi" a una domanda sulla possibilità di vedere due nuove figurine con Young in maglia Inter e Politano con quella del Milan, confermando di fatto le trattative in corso. I rossoneri, infatti, hanno incontrato gli agenti del giocatore – che in nerazzurro sta trovando poco spazio – ottenendo la disponibilità di massima a un trasferimento e adesso tratteranno con l’Inter per provare a portare a termine l’affare.