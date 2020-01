Arturo Vidal resta in cima ai pensieri dell'Inter. È lui l'obiettivo principale individuato dalla dirigenza nerazzurra per rafforzare il centrocampo e tenere ancora testa alla Juve nella corsa verso lo scudetto. Il giocatore è già stato allenato da Antonio Conte, ma il suo attuale mister, Ernesto Valverde non sembra al momento disposto a farne a meno. Dopo le pressioni ricevute dai suoi compagni di squadra, Messi e Suarez tra gli altri, anche l'allenatore del Barcellona ha infatti parlato di lui nella conferenza stampa di vigilia alla semifinale di Supercoppa Spagnola contro l'Atletico Madrid: "Parlo con lui come con gli altri giocatori - ha detto -. Non dobbiamo pensare che possa andare in un'altra squadra. Noi ci concentriamo sui nostri ragazzi, non sugli altri club interessati a loro. In linea di principio, conto su di lui. Domani vedremo se inizierà la partita dall'inizio o andrà in panchina, ma è convocato. Non dò altri indizi".