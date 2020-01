Il centrocampista francese, di proprietà della Roma, ha chiesto la cessione dopo essere stato sospeso dal club turco: "Non devo chiedere scusa, non ho fatto niente: voglio andarmene". Diversi club interessati, l'ostacolo principale è l'alto ingaggio

Il caso Nzonzi accende il mercato: il centrocampista francese, di proprietà della Roma e in prestito al Galatasaray, ha rotto definitivamente con il club turco, dopo essere stato sospeso a metà dicembre per comportamento indisciplinato nel corso di un allenamento. Un modo evidentemente “voluto” per arrivare allo strappo, e se il suo atteggiamento non era stato sufficiente, le parole rilasciate al portale turco Fotospor sono inequivocabili: “Non devo chiedere scusa a nessuno, non ho fatto nulla. Ma adesso basta, voglio andarmene”.



Dopo un buon avvio di stagione, cui hanno fatto seguito le incomprensioni con l’allenatore Fatih Terim, Nzonzi ha chiesto quindi di essere ceduto già nella finestra di gennaio. Raggiunto a Istanbul dalla famiglia che vive in Francia, anche al padre-agente ha confermato la sua volontà di lasciare al più presto la Turchia.



Resta un solo problema, e nemmeno così semplice da superare, e cioè quello relativo all’ingaggio del giocatore, che ha già spaventato più di un club interessato. Nzonzi vuole infatti 1 milione e 625mila euro di ingaggio che gli resta da percepire in questa stagione, somma a cui vanno aggiunti 250mila euro richiesti dal Galatasaray, ossia la metà di quanto pagato alla Roma per il prestito.

Come riferisce “Milliyet”, ci sarebbe stato un sondaggio dell’Aston Villa, meta comunque rifiutata dal giocatore che vorrebbe sì la Premier League ma preferirebbe un club di maggior prestigio: anche l’Everton di Ancelotti si sarebbe mosso. In Francia, invece, gradirebbe il Lione, che però (così come il Celta Vigo, altro club che aveva fatto un sondaggio) non è disposto a pagare l’ingaggio. Ed è sempre più caos…