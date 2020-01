Cagliari-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari

Cagliari e Milan in cerca di riscatto dopo gli ultimi risultati negativi, le due squadre si sfidano nella prima gara della 19^ giornata: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Il Cagliari è stata una delle grandi sorprese del girone d'andata del campionato di Serie A, nonostante le tre sconfitte consecutive subite contro Lazio, Udinese e Juventus. Il Milan, invece, è in ritardo, 12° a quota 22 punti, e vuole risalire spinto dall'entusiasmo derivante dal ritorno di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri non segnano da tre partite e, in questa striscia di gare, hanno ottenuto due pareggi per 0-0 contro Sassuolo e Sampdoria intervallati dalla pesante sconfitta per 5-0 subita in casa dell'Atalanta. La squadra di Pioli insegue una vittoria che manca dall'8 dicembre (2-3 a Bologna), mentre quella di Maran non vince dal 2 dicembre (4-3 in rimonta contro la Sampdoria).

Dove vedere Cagliari-Milan

La partita tra Cagliari e Milan, in programma alle ore 15 e valida per la 19^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Maurizio Compagnoni e il commento tecnico sarà di Luca Marchegiani. A bordocampo, invece, ci saranno Veronica Baldaccini e Peppe Di Stefano.