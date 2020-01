Si completerà lo scambio di difensori tra Milan e Atalanta. Dopo il ritorno di Caldara a Bergamo, è in chiusura la trattativa per l'arrivo in rossonero del difensore danese di proprietà del Siviglia, ma in prestito ai bergamaschi

Sarà Simon Kjaer il rinforzo di gennaio per la difesa del Milan. I rossoneri dopo aver ceduto Caldara proprio all'Atalanta, prenderanno in prestito con diritto di riscatto il difensore danese proprio dai nerazzurri. Una trattativa che è dovuta passare per il Siviglia, club detentore del cartellino di Kjaer, che ha giocato in prestito all'Atalanta la prima parte di stagione. I rossoneri hanno infatti intavolato la trattativa con gli spagnoli, prima di parlarne con il club di Percassi. Raffreddatasi la pista per Todibo, sul quale non si è riuscito a trovare l'accordo sulla formula, il Milan ha puntato forte sul difensore ex Roma e Palermo.

Le ultime stagioni di Kjaer

Difensore classe '89 con esperienza europea. Dopo le parentesi con il Palermo e la Roma, Kjaer è tornato al Wolfsburg, prima di trasferirsi per tre stagioni al Lille. Le ultime due esperienze del giocatore danese sono state al Fenerbahçe e Siviglia. Con l'Atalanta in questa stagione ha collezionato cinque presenze in campionato e una in Champions League, conquistanto con i nerazzurri gli ottavi della competizione. Ora per Kjaer una seconda parte in rossonero.