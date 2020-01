Il difensore classe 1994, sceso in campo solo due volte con il Milan a causa dei tanti infortuni, torna in nerazzurro. Prestito per 18 mesi con diritto di riscatto

"Bentornato a casa, Mattia!". Quattro semplici parole, così l'Atalanta ha ufficializzato il ritorno di Caldara. Il difensore classe 1994, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, aveva lasciato Bergamo nel 2018 destinazione Juventus. Poi il passaggio immediato al Milan nell'affare che ha riportato a Torino Bonucci e i tanti infortuni che lo hanno costretto a giocare soltanto due volte: "Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dal Milan il calciatore Mattia Caldara a titolo temporaneo della durata di 18 mesi con diritto di opzione - si legge nel comunicato ufficiale - per Mattia, bergamasco di Scanzorosciate, si tratta di un ritorno a casa: cresciuto nelle giovanili nerazzurre fino all’approdo in prima squadra, si è consacrato sotto la guida di Gasperini. Dal 2016 al 2018 contribuisce da protagonista al raggiungimento di traguardi importanti come la qualificazione all’UEFA Europa League e lo storico record di punti in Serie A, meritandosi anche la chiamata in Nazionale e distinguendosi per il suo comportamento esemplare, dentro e fuori dal campo. Classe 1994, difensore pulito ed efficace, rappresentante genuino dello spirito bergamasco, Mattia torna a vestire la maglia nerazzurra a distanza di due anni con l’obiettivo di scrivere ancora pagine meravigliose della sua storia atalantina".

Nuova vita

Caldara è pronto a ripartire dunque. Gli ultimi due anni sono stati terribili, soprattutto con il Milan. Prima la lesione parziale al tendine d’Achille, poi la rottura del legamento crociato e altre noie fisiche. Da qui le appena due presenze contro il Dudelange il 20 settembre 2018 in Europa League e con la Lazio in Coppa Italia il 24 aprile 2019. Ora il ritorno all'Atalanta, che lo ha preso in prestito gratuito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Al Milan una percentuale sulla possibile futura rivendita.