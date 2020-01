Calciomercato Milan, ufficiale l'arrivo di Kjaer

Simon Kjaer è un nuovo giocatore del Milan. A comunicarlo è lo stesso club rossonero con una nota ufficiale: fumata bianca, dunque, per la trattativa che negli ultimi giorni aveva trovato dapprima l'ok del Siviglia (club detentore del cartellino del difensore) e poi quello dell'Atalanta (dove Kjaer era in prestito dall'inizio della stagione). Il classe '89, capitano della nazionale danese, arriva in rossonero a titolo temporaneo fino a giugno. Poi il Milan potrà decidere se esercitare il diritto di riscatto sul giocatore. Kjaer si unirà oggi ai nuovi compagni mentre la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan è in programma giovedì.

Le ultime stagioni di Kjaer



Il difensore centrale è una vecchia conoscenza del nostro campionato: tra 2008 e 2012 aveva vestito le maglie di Palermo e Roma, dove ha conosciuto l'attuale ds del Milan Frederic Massara che oggi l'ha rivoluto con sé in rossonero. Poi le esperienze biennali tra Wolfsburg (dove era arrivato in prestito per la prima volta nel 2010), Lilla, Fenerbahce e, l'ultima, a Siviglia. In estate l'Atalanta aveva scelto Kjaer in extremis per sostituire Skrtel: da settembre solo 6 presenze, senza entrare a pieno nelle rotazioni di Gasperini.