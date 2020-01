I due giocatori scandinavi saranno compagni di squadra in rossonero. In passato si sono affrontati varie volte tra Serie A e Ligue 1, ma memorabile resta il loro incrocio in Europa League: Ibra prese per il collo il difensore danese...

Il secondo colpo del mercato invernale del Milan è stato messo a segno. Simon Kjaer si può considerare ormai un giocatore rossonero e va ad aggiungersi all'acquisto di Zlatan Ibrahimovic che, contro la Samp, ha avuto già modo di esordire nella sua seconda (anzi terza se si considera anche l'Inter) avventura milanese. I due scandinavi saranno ora, dunque, compagni di squadra, dopo che per tante stagioni tra Serie A e Ligue 1 sono stati avversari sul campo. Ma la curiosità che li lega, che in pochi probabilmente ricorderanno (forse nemmeno i diretti interessati), arriva dall'ultima volta che i due si sono trovati insieme, o meglio contro, in un campo di calcio.

Era il 3 novembre 2016 e di fronte, per la quarta giornata della fase a gruppi dell'Europa League, c'erano il Fenerbahce del danese e lo United dello svedese. La formazione turca sconfisse i Red Devils per 2-1, ma non fu solo il risultato finale ad attirare l'attenzione. Durante la sfida, infatti, ci fu un alterco tra i due. Ibra non gradì la trattenuta reiterata del suo avversario, reagì con un piccolo sgambetto e i due si ritrovano in breve tempo faccia a faccia sotto gli occhi di Mourinho. A quel punto il centravanti, allora allo United, mise le mani sul collo di Kjaer e si innescò un breve diverbio, placato da compagni di squadra e arbitro. La lite finì in pochi secondi, ma quello resta l'ultimo incrocio tra i due neo-giocatori del Milan. In quell'occasione, comunque, il centrale ex Atalanta mostrò grande personalità nell'affrontare senza paura il gigante svedese. Una caratteristica di cui Pioli ha disperatamente bisogno nella sua squadra per cancellare una prima metà di stagione negativa e risalire la classifica.